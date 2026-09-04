"Они по-настоящему ненавидят друг друга": Трамп назвал препятствие на пути к миру

Об этом он сообщил во время беседы с журналистами.

Что заявил Трамп?

По словам Трампа, именно личные отношения между Зеленским и Путиным могут быть одним из факторов, затрудняющих переговорный процесс.

Есть президент Зеленский и президент Путин – они по-настоящему ненавидят друг друга. Между ними серьезная ненависть, и это им мешает,

– заявил президент США.

Трамп высказал такую точку зрения, отвечая на вопрос о перспективах завершения войны и возможных территориальных уступках со стороны Украины. В то же время американский президент не уточнил, какие именно решения могли бы помочь преодолеть это препятствие.

Он лишь отметил, что его команда якобы имеет собственное видение того, как можно достичь мира.

У нас есть идея по поводу мира,

– сказал Трамп, не раскрывая ее сути.

Отдельно президент США заявил о больших потерях в войне за последнюю неделю. По его словам, речь идет о 32 тысячах человек, однако Трамп не пояснил, кого именно он имеет в виду – военных, гражданских или совокупные потери, а также не назвал источник этой цифры.

Напомним, Трамп высоко оценил работу своих представителей Стива Виткоффа и Джареда Кушнера, которые занимаются переговорным треком по завершению российско-украинской войны. Американский лидер назвал их "двумя замечательными переговорщиками" и заявил, что они хорошо справились со своей работой.

В то же время президент США не раскрыл деталей плана, который, по его словам, может быть связан с завершением войны. Суть предложенных решений пока остается неизвестной.

Трамп также упомянул о своих дипломатических достижениях и заявил, что ему уже удалось остановить восемь вооруженных конфликтов. Несмотря на это, он до сих пор не получил Нобелевскую премию мира.