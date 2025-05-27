В Сухопутных войсках отреагировали на видео с препятствованием работе ТЦК

В Сухопутных войсках заявили, что в последнее время в интернете и социальных сетях стало больше видео, которые фиксируют препятствование деятельности военнослужащих ТЦК и СП. Противодействие работе военкоматов может иметь юридические последствия и угрожает интересам государства.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление, которое обнародовала пресс-служба Сухопутных войск ВСУ во вторник, 27 мая.

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Препятствование работе ТЦК

Там отметили, что любое умышленное препятствование работе военнослужащих, включая угрозы, моральное давление, применением физическую силу или повреждение автомобилей, является правонарушением и за это может грозить от 5 до 8 лет заключения по статье 114-1 УКУ.

В Сухопутных войсках отметили, что ТЦК играют ключевую роль в обеспечении обороноспособности Украины и занимаются обеспечением пополнения подразделений украинской армии. Там отметили, что сейчас идет перезагрузка работы ТЦК, чтобы она стала прозрачной и открытой.

Военные отметили, что саботаж работы этих учреждений влияет на способность ВСУ и других военных формирований эффективно выполнять свои задачи.

Такие поступки могут привести к юридическим последствиям, независимо от личных мотивов или целей, поскольку они угрожают государственным интересам. Призываем всех соблюдать закон и способствовать усилиям, направленным на защиту нашей страны. Это не только гражданский долг каждого, но и вклад в общую победу,

– отметили в Сухопутных войсках.

К слову, на днях в Черкассах произошел конфликт между гражданскими и работниками ТЦК. Местные жители прогоняли работников ТЦК, которые занимались проверкой военно-учетных документов.