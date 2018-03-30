Препятствование прокурорам, как это часто делает ГПУ – уголовное преступление, – Шабунин

О том, объявлена ли война между антикоррупционными органами Украины в интервью 24 каналу рассказал председатель общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин.

– Все очень просто, если НАБУ становится известно о преступных действиях кого-то из высокопоставленных чиновников – они вынуждены это расследовать – это норма закона. И к счастью, правоохранители ей следуют. Но провести это расследование без прокуроров они не могут – норма закона.

– Обвинения в сторону Холодницкого очень серьезны. Слив материалов дела, предупреждения об обысках. И я не могу сказать, что верю этому, пока не будут обнародованы материалы прослушивания. И если это подтвердиться, то будет стоять вопрос не когда Холодницкий уйдет в отставку, а когда ГПУ ему подозрение объявит.

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