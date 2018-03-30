Перешкоджання прокурорам, як це часто робить ГПУ – кримінальний злочин, – Шабунін

Про те, чи оголошена війна між антикорупційними органами України в інтерв'ю 24 Каналу розповів голова громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін.

– Все дуже просто, якщо НАБУ стає відомо про злочинні дії когось з високопосадовців – вони змушені це розслідувати – це норма закону. І на щастя, правоохоронці їй слідують. І провести це розслідування без прокурорів вони не можуть – норма закону.

– Звинувачення в бік Холодницького є дуже серйозними. Зливання матеріалів справи, попередження про обшуки. І я не можу сказати, що вірю цьому, поки не буде оприлюднено матеріалів прослуховування. І якщо це підтвердитися, то буде стояти питання не коли Холодницький піде у відставку, а коли ГПУ йому підозру оголосить.

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