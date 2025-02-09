По данным пресофицеров, во время транспортировки Бильченко выпрыгнул из авто, то есть ушел в СЗЧ, чем и были обусловлены его травмы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Львовский ОТЦК и УП.

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Какова позиция ТЦК и учебного центра относительно увечья Бильченко

Так, во Львовском областном ТЦК и СП сообщают, что Бильченко, который не обновлял военно-учетные данные, доставили в ТЦК, где он прошел ВВК и был признан годным к службе. По словам пресс-службы, никаких документов, которые давали бы ему право на отсрочку, мужчина не предоставил.

Отмечается, что 5 февраля 2025 года Бильченко был призван на военную службу Лычаковско-Железнодорожным РТЦК и СП города Львова. 6 февраля солдат Бильченко Степан Борисович был доставлен в воинскую часть А2900 для прохождения базовой общевойсковой подготовки.

В комментарии журналистам пресс-секретарь 199-го учебного центра ДШВ Анна Гаврилюк подтвердила, что Степана Бильченко направили в их центр, однако при перевозке его в другой пункт назначения тот выпрыгнул из авто – то есть пошел в СЗЧ.

Позже Военная служба правопорядка получила сообщение, что человек находится в больнице.

На уточняющий вопрос, указывал ли фигурант, что не может воевать в связи с религиозными убеждениями пресс-секретарь рассказала, что с Бильченко говорили об этом и искали ему альтернативу прохождения военной службы, в частности – работать с компьютерной техникой, поскольку мужчина заявил, что является IT-специалистом.

"К сожалению, в то время, когда в стране идет тяжелая борьба, и военные на передовой ждут усиления некоторые люди соглашаются подвергать свою жизнь опасности, но отказываются выполнять свой долг перед государством", – добавила пресофицерка.

К слову, такую же версию сообщили и в полиции. Правоохранители говорят, что Бильченко находился в кузове автомобиля, а во время движения авто выпрыгнул из него.