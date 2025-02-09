За данними пресофіцерів, під час транспортування Більченко вистрибнув з авто, тобто пішов у СЗЧ, чим і були обумовлені його травми. Про це пише 24 Канал з посиланням на Львівський ОТЦК та УП.

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Яка позиція ТЦК та навчального центру щодо каліцтва Більченка

Так, у Львівському обласному ТЦК та СП повідомляють, що Більченка, який не оновлював військово-облікові дані, доставили до ТЦК, де він пройшов ВЛК та був визнаний придатним до служби. За словами пресслужби, жодних документів, які давали б йому право на відстрочку, чоловік не надав.

Зазначається, що 5 лютого 2025 року Більченко був призваний на військову службу Личаківсько-Залізничним РТЦК та СП міста Львова. 6 лютого солдат Більченко Степан Борисович був доставлений до військової частини А2900 для проходження базової загально-військової підготовки.

У коментарі журналістам речниця 199-го навчального центру ДШВ Анна Гаврилюк підтвердила, що Степана Більченка направили до їхнього центру, проте під час перевезення його до іншого пункту призначення той вистрибнув з авто – тобто пішов у СЗЧ.

Пізніше Військова служба правопорядку отримала повідомлення, що чоловік перебуває в лікарні.

На уточнююче запитання, чи вказував фігурант, що не може воювати у зв’язку з релігійними переконаннями речниця розповіла, що з Більченко говорили про це і шукали йому альтернативу проходження військової служби, зокрема – працювати з комп’ютерною технікою, оскільки чоловік заявив, що є IT-фахівцем.

"На жаль, в той час, коли в країні йде важка боротьба, і військові на передовій чекають підсилення деякі люди погоджуються наражати своє життя на небезпеку, але відмовляються виконувати свій обов’язок перед державою", – додала пресофіцерка.

До слова, таку ж версію повідомили і в поліції. Правоохоронці кажуть, що Більченко перебував у кузові автомобіля, а під часу руху авто вистрибнув з нього.