Министр заметила водителя авто. Он подвергал опасности других водителей, двигаясь по шоссе № 6 в северном направлении.

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Политик устроила погоню

Министр рассказала, что водитель превышал разрешенную скорость, ехал между дорожными полосами и несколько раз столкнулся с барьерной оградой.

Во время поездки Тамано-Шата участвовала в совещании министров через Zoom. Когда она увидела, что происходит на дороге, то сказала коллегам, что вынуждена прерваться.

Министр позвонила в полицию, но водитель свернул в сторону шоссе № 65. Тогда чиновница решила поехать вслед за ним, чтобы информировать правоохранителей о месте пребывания нарушителя.

Водитель столкнулся с другим авто

После 10 минут погони нарушитель столкнулся с другой машиной. Тамано-Шата остановила свой автомобиль, а ее водитель оказал первую помощь испуганной женщине, сидевшей за рулем.

Впоследствии водителя задержали. Подозревают, что мужчина был навеселе.