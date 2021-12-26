Міністерка помітила водія авто. Він наражав на небезпеку інших водіїв, рухаючись по шосе № 6 у північному напрямку.

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Політикиня влаштувала погоню

Міністерка розповіла, що водій перевищував дозволену швидкість, їхав між дорожніми смугами та кілька разів зіткнувся із бар'єрною огорожею.

Під час поїздки Тамано-Шата брала участь у нараді міністрів через Zoom. Коли вона побачила, що відбувається на дорозі, то сказала колегам, що змушена перерватися.

Міністерка подзвонила в поліцію, але водій повернув у бік шосе № 65. Тоді чиновниця вирішила поїхати слідом за ним, аби інформувати правоохоронців про місце перебування порушника.

Водій зіткнувся з іншим авто

Після 10 хвилин погоні порушник зіткнувся з іншою машиною. Тамано-Шата зупинила свій автомобіль, а її водій надав першу допомогу переляканій жінці, яка сиділа за кермом.

Згодом керманича затримали. Підозрюють, що чоловік був напідпитку.