Преследование 16-летней взрослым мужчиной в Запорожье: известны новые детали

В селе Степановка-1, в Запорожье, 38-летний мужчина преследует 16-летнюю девушку. Он посылает ей угрозы, надоедает звонками, приходит ночью в ее двор и даже отравил собаку несовершеннолетней.

Преследование взрослым мужчиной несовершеннолетней девушки Валерии началось с сообщений в соцсети и желания познакомиться.

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Взрослый мужчина продолжает преследовать девушку

Впоследствии выяснилось, что тайный поклонник – 38-летний мужчина, также из Степановки-1.

По словам Валерии, он почти каждую ночь приходит под окна ее дома, следит за ней и угрожает испортить жизнь. Кроме того, он отправляет голосовые сообщения с угрозами. Родные девушки обращались к полицейским, однако те говорят, что это всего лишь угрозы, поэтому причин для задержания нет.

В то же время Виктор продолжает светить лазером в окна девушки, оставляет на подоконнике колоски, арбузы, сливы и даже отравил ее собаку.

Мужчина надоедает и другой несовершеннолетней

В студии также рассказали, что Виктор преследует еще одну несовершеннолетнюю – 16-летнюю Злату. Ей он угрожает изнасилованием. Девушка сообщила, что мужчина звонил ей с разных номеров, посылал сообщения с угрозами, спрашивал, "где может быть Лера".

Злата поделилась этим с родителями, однако в полицию не обращалась.

Школьником Виктор "шантажировал учительницу"

Мама Валерии заявила, что знает Виктора со школы. Еще учеником он якобы шантажировал учительницу. В частности, угрожал педагогу покончить жизнь самоубийством, если она не поставит ему четверку вместо тройки. Кроме этого, у мужчины есть несколько приводов в полицию.

Мужчина заявляет, что Валерия влюбилась в него

Мать Виктора встала на защиту сына и сообщила, что 16-летняя Лера у них ночевала, а ее сына якобы оклеветали. Психолог, которая общалась с девушкой, считает, что она не договаривает о ситуации.

А сам Виктор сказал, что это "Лера в него влюбилась и не может осознать, что между ними не может ничего быть".

Девочка влюбилась. И всевозможными путями хочет сделать мне как можно хуже. Да, я плохой, я ходил и стучал ей в окна, потому что она сделала мне плохо, своими разговорами о том, чего не было,

– отметил мужчина.

Он добавил, что на самом деле Валерия посылала ему фото. А он якобы относится к ней "как к другу, как к сестре".