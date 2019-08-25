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      Пресловутая российская "Армата" оказалась небоеспособной

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      "Армата"
      "Армата" / vitalykuzmin.net

      Разрекламированный новейший российский танк Т-14 "Армата", которым постоянно щеголяют на парадах, сейчас является ненужным армии России. Проект требует дополнительных испытаний и финансовых вливаний. А пока – все обещания властей РФ о массовом производстве этих машин свелись на нет.

      В этом году минобороны России получит лишь 16 танков "Армата" из 44. В России решили сделать упор на старых моделях, а новейшие образцы, "которым нет аналогам в мире", решили отложить на потом, говорится в аналитике профильного российского издания "Военно-промышленный курьер"

       К теме: Т-64 "Булат" – основной боевой танк украинской армии, подвергшийся мощным модернизациям

      Испытания машин на платформе "Армата" еще не завершены, их будут продолжать до конца 2019 года. Только после этого примут окончательное решение об объемах закупки танков.

      Машины Т-14 сейчас имеют несколько технических проблем, требующих усовершенствований. Эти проблемы побуждают Минобороны притормозить массовое производство и вернуться к совершенствованию этих боевых машин.

      Если танк "Армата" выдержит все изменения, то министерство обороны проведет комплексные военные испытания, прежде чем принять решение о массовых закупках. Машину проверят в различных условиях эксплуатации, прогонят через разные климатические зоны, пока не убедятся, что она соответствует требованиям танка ХХІ века. Итак, перед серийной "Арматой" еще довольно долгий путь в армию,
      – подчеркивают аналитики.

      В российском издании  "Лента" ранее писали, что "Армата" до сих пор не стала музейным экспонатом лишь через свою раскрученность.

      Напомним, что один из танков Т-14 "Армата", участвующих в репетиции военного парада, остановился на Красной площади. По словам свидетелей, танк простоял напротив Мавзолея несколько минут, а потом его отбуксировали с площади.

      Смотрите видео, как танк Т-14 заглох посреди площади

      Что известно о танке "Армата"?
      "Армата" или Т-14 – проект министерства обороны России. Это должен быть суперсовременный танк, оснащенный новейшими технологиями. Машина имеет HD камеры, систему "Стелс" (невидимка) и даже собственный беспилотник. Работы над проектом велись с 2009 по 2015 годы. В 2015 году была изготовлена предсерийная партия из 20 танков, которую показали на военном параде 9 мая в Москве.

      После парада российская власть стала обещать массовые поставки боевых машин в войска (речь шла о цифрах в 2-3 тысячи), а "патриоты" начали кичиться новейшей российской разработкой в контексте противостояния с США. Однако, реальность оказалась более прозаичной. До 2021 года на вооружение должно поступить 132 машины, однако даже такой объем тормозят из-за необходимости в дополнительных испытаниях и усовершенствованиях.

      blog_ava
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      Теги: Новости России Оружие
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