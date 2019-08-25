Пресловутая российская "Армата" оказалась небоеспособной

Разрекламированный новейший российский танк Т-14 "Армата", которым постоянно щеголяют на парадах, сейчас является ненужным армии России. Проект требует дополнительных испытаний и финансовых вливаний. А пока – все обещания властей РФ о массовом производстве этих машин свелись на нет.

В этом году минобороны России получит лишь 16 танков "Армата" из 44. В России решили сделать упор на старых моделях, а новейшие образцы, "которым нет аналогам в мире", решили отложить на потом, говорится в аналитике профильного российского издания "Военно-промышленный курьер".

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Испытания машин на платформе "Армата" еще не завершены, их будут продолжать до конца 2019 года. Только после этого примут окончательное решение об объемах закупки танков.

Машины Т-14 сейчас имеют несколько технических проблем, требующих усовершенствований. Эти проблемы побуждают Минобороны притормозить массовое производство и вернуться к совершенствованию этих боевых машин.

Если танк "Армата" выдержит все изменения, то министерство обороны проведет комплексные военные испытания, прежде чем принять решение о массовых закупках. Машину проверят в различных условиях эксплуатации, прогонят через разные климатические зоны, пока не убедятся, что она соответствует требованиям танка ХХІ века. Итак, перед серийной "Арматой" еще довольно долгий путь в армию,

– подчеркивают аналитики.

В российском издании "Лента" ранее писали, что "Армата" до сих пор не стала музейным экспонатом лишь через свою раскрученность.

Напомним, что один из танков Т-14 "Армата", участвующих в репетиции военного парада, остановился на Красной площади. По словам свидетелей, танк простоял напротив Мавзолея несколько минут, а потом его отбуксировали с площади.

Смотрите видео, как танк Т-14 заглох посреди площади

Что известно о танке "Армата"?

"Армата" или Т-14 – проект министерства обороны России. Это должен быть суперсовременный танк, оснащенный новейшими технологиями. Машина имеет HD камеры, систему "Стелс" (невидимка) и даже собственный беспилотник. Работы над проектом велись с 2009 по 2015 годы. В 2015 году была изготовлена предсерийная партия из 20 танков, которую показали на военном параде 9 мая в Москве.



После парада российская власть стала обещать массовые поставки боевых машин в войска (речь шла о цифрах в 2-3 тысячи), а "патриоты" начали кичиться новейшей российской разработкой в контексте противостояния с США. Однако, реальность оказалась более прозаичной. До 2021 года на вооружение должно поступить 132 машины, однако даже такой объем тормозят из-за необходимости в дополнительных испытаниях и усовершенствованиях.