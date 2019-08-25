Горезвісна російська "Армата" виявилась небоєздатною

Розрекламований новітній російський танк Т-14 "Армата", яким постійно хизуються на парадах, наразі є непотрібним армії Росії. Проект потребує додаткових випробувань та фінансових вливань. А поки – всі обіцянки влади РФ щодо масового виробництва цих машин звелись нанівець.

У цьому році міноборони Росії отримає лише 16 танків "Армата" з 44. В Росії вирішили зробити натиск на старих моделях, а новітні зразки, "яким нема аналогам у світі", вирішили відкласти на потім, йдеться в аналітиці профільного російського видання "Військово-промисловий кур'єр".

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Випробування машин на платформі "Армата" ще не завершені, їх продовжуватимуть до кінця 2019 року. Тільки після цього приймуть остаточне рішення про обсяги закупівлі танків.

Машини Т-14 наразі мають декілька технічних проблем, які потребують удосконалень. Ці проблеми спонукають Міноборони пригальмувати масове виробництво та повернутися до вдосконалення цих бойових машин.

Якщо танк "Армата" витримає всі зміни, то міністерство оборони проведе комплексні військові випробування, перш ніж прийняти рішення про масові закупівлі. Машину перевірять в різних умовах експлуатації, проженуть через різні кліматичні зони, поки не переконаються, що вона відповідає вимогам танка ХХI століття. Отже, перед серійною "Арматою" ще досить довгий шлях до війська,

– підкреслюють аналітики.

У російському виданні "Лента" раніше писали, що "Армата" досі не стала музейним експонатом лише через свою розрекламованість.

Нагадаємо, що один з танків Т-14 "Армата", які беруть участь у репетиції військового параду, зупинився на Красній площі. За словами свідків, танк простояв навпроти Мавзолею кілька хвилин, а тоді його відбуксирували з площі.

Дивіться відео, як танк Т-14 заглух посеред площі

Що відомо про танк "Армата"?"Армата" чи Т-14 – проект міністерства оборони Росії. Це мав би бути суперсучасний танк, оснащений новітніми технологіями. Машина має HD камери, систему "Стелс" (невидимка) та навіть власний безпілотник. Роботи над проектом велися з 2009 по 2015 роки. У 2015 році була виготовлена передсерійна партія з 20 танків, яку показали на військовому параді 9 травня у Москві.



Після параду російська влада стала обіцяти масові постачання бойових машин до війська (йшлося про цифри у 2-3 тисячі), а "патріоти" почали хизуватись новітньою російською розробкою у контексті протистояння із США. Проте, реальність виявилась більш прозаїчною. До 2021 року на озброєння мало б поступити 132 машини, однак навіть такий обсяг гальмують через потребу у додаткових випробуваннях та удосконаленнях.