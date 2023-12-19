Я служу Украине, – Зеленский ответил, чувствует ли уменьшение его поддержки как президента

Португальские журналисты спросили Владимира Зеленского, боится ли он, что украинцы разъединяются по поводу его поддержки как президента. Также у него поинтересовались, посетит ли глава государства Португалию.

Владимир Зеленский заявил, что он служит нашему государству. Он подчеркнул, что для него является честью занимать президентский пост.

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Что ответил Зеленский

Глава государства призвал сделать все возможное, чтобы не падало единение в Украине.

Что касается единения – все в наших руках. Наше единство зависит только от нас. Наше единство – это наше оружие отечественного производства. И это, я считаю, наше ноу-хау, которое нам помогло и сохранило нас, страну сохранило в начале войны. И, наверное, это слово становится для кого-то очень банальным. Но надо сохранять некоторые банальности, от которых зависит еще одно такое банальное слово, но такое важное как просто жизнь,

– сказал он.

Зеленский заявил, что для него честь быть президентом Украины.

Ну а там дальше люди решают, люди видят, как я работаю. Я служу Украине. Если не нравится – ну, понятно. Ну, это выбор украинцев, ну, нормально,

– заметил украинский лидер.

Президент также поблагодарил правительство Португалии за поддержку Украины. Зеленский сказал, что в его планах есть визит в эту страну.