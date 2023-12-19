Володимир Зеленський заявив, що він служить нашій державі. Він наголосив, що для нього є честю обіймати президентську посаду.

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Що відповів Зеленський

Голова держави закликав зробити все можливе, щоб не падало єднання в Україні.

Що стосується єднання – все в наших руках. Наша єдність залежить тільки від нас. Наша єдність – це наша зброя вітчизняного виробництва. І це, я вважаю, наше ноу-хау, яке нам допомогло і нас зберегло, країну зберегло на початку війни. І, напевно, це слово стає для когось банальним дуже. Але треба зберігати деякі банальності, від яких залежить ще одне таке банальне слово, але таке важливе як просто життя,

– сказав він.

Зеленський заявив, що для нього є честю бути президентом України.

Ну, а там далі люди вирішують, люди бачать, як я працюю. Я служу Україні. Якщо не подобається – ну, зрозуміло. Ну, це вибір українців, ну, нормально,

– зауважив український лідер.

Президент також подякував уряду Португалії за підтримку України. Зеленський сказав, що в його планах є візит до цієї країни.