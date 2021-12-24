Пресс-конференция Путина: больной мужик и больной народ
Источник:фейсбук Татьяны Даниленко
90% Украины, 9,5% какой-то лабуды, несколько экономических цифр, явно с потолка. Вот и все итоги года в изложении Путина. Реальный анализ слов Путина на его последней большой пресс-конференции осложняется тем, что российский лидер нес откровенный бред. Скорее всего, это работа для врачей. Далее читайте на украинском.
Що говорив Путін
- Україну створив Ленін.
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- Ціни на газ – через Україну. Росія постачає газ Німеччині, та реверсом - Польщі, а та – Україні. Попит через Україну росте, тому зросла ціна.
- Третя світова розпочнеться тому, що НАТО хоче взяти Україну, а Україна хоче атакувати український Донбас.
- Ціни на житло у Приморському краї.
- У Тайгу Путін з Шойгу Мішустіна брати і надалі не будуть.
- Трансгендери в спорті.
- У Бурятії єдина інфекційна лікарня не ремонтувалася вже 80 років, але Путін поки що нічого конкретного їй обіцяти не може.
- Дід Мороз дарує подарунки лише хорошим хлопчикам і дівчаткам.
- Убивства на українських вулицях – в Україні ніхто не сидить, а могли ж посадити хоч когось, як в Росії.
- Україна не хоче говорити з народом Донбасу.
- "Нужно думать о перспективах своей безопасности, как жить все время с оглядкой на происходящее на Украине — смотреть, когда долбанут?!"
- "Нацики, как говорят на Украине".
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Що це було
90% України, 9,5% якоїсь лабуди, кілька економічних цифр, явно зі стелі. Ось і всі підсумки року у викладі Путіна.
Хворий мужик, хворий і народ, який можливо консолідувати таким набором маячні.
Усе це вже настільки вийшло за рамки, що аналізувати такі меседжі повинні профайлери, ворожки, астрологи, психологи, психіатри та інші експерти з тонких матерій.
Логіку цієї країни вже давно шукати марно.
Пресконференція Путіна: дивіться відео