России передадут документ после саммита: Зеленский назвал условие переговоров с Кремлем

Владимир Зеленский рассказал о Формуле мира. Президент Украины высказался по поводу переговоров с Россией.

Переговоры с Россией станут актуальны, если Кремль будет готов воспринимать документ, который ему передадут на рассмотрение. О Владимире Зеленском сказал во вторник, 19 декабря, на своей пресс-конференции.

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Что Зеленский рассказал о Формуле мира

Как пояснил Зеленский, в будущем состоится саммит лидеров касательно Формулы мира. На этом мероприятии между странами будет достигнута договоренность о фундаментальных вещах. С этими вещами Киев начнет работать и готовить соответствующий документ.

Если она (Россия – 24 Канал) будет готова этот документ воспринимать, тогда это будет означать, что вопрос о переговорах актуален,

– отметил президент.

По его словам, России передадут этот документ, когда он будет готов. Представители страны-агрессорки его получат через посредников.