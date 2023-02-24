Один из журналистов, представлявший азербайджанское СМИ, имел особую просьбу к Зеленскому.

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Сначала журналист задал вопрос на украинском языке. Он обратился к Владимиру Зеленскому на украинском и было видно, что мужчина волнуется.

Господин президент, мой сын очень хочет, чтобы я сделал с вами селфи. Это возможно?

– спросил журналист.

Зеленский, улыбнувшись, согласился. Пока они фотографировались, представитель президента Сергей Никифоров призвал так больше не делать. Но, судя по улыбке журналиста, он был счастлив.

Журналист из Азербайджана сделал селфи с Зеленским: смотрите видео

Добавим, что 24 февраля Украина отмечает первую годовщину полномасштабного вторжения России. По этому случаю Владимир Зеленский устроил масштабную пресс-конференцию для СМИ. Глава государства рассказал о борьбе, достижениях, потерях и дальнейших планах нашего государства.