Один из журналистов, представлявший азербайджанское СМИ, имел особую просьбу к Зеленскому.
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Сначала журналист задал вопрос на украинском языке. Он обратился к Владимиру Зеленскому на украинском и было видно, что мужчина волнуется.
Господин президент, мой сын очень хочет, чтобы я сделал с вами селфи. Это возможно?
– спросил журналист.
Зеленский, улыбнувшись, согласился. Пока они фотографировались, представитель президента Сергей Никифоров призвал так больше не делать. Но, судя по улыбке журналиста, он был счастлив.
Журналист из Азербайджана сделал селфи с Зеленским: смотрите видео
Добавим, что 24 февраля Украина отмечает первую годовщину полномасштабного вторжения России. По этому случаю Владимир Зеленский устроил масштабную пресс-конференцию для СМИ. Глава государства рассказал о борьбе, достижениях, потерях и дальнейших планах нашего государства.