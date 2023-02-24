Один з журналістів, що представляв азербайджанське ЗМІ, мав особливе прохання до Зеленського.

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Спершу журналіст поставив питання українською мовою. Він звернувся до Володимира Зеленського українською і було видно, що чоловік хвилюється.

Пане президенте, мій син дуже хоче, аби я зробив з вами селфі. Це можливо?,

– запитав журналіст.

Зеленський, посміхнувшись, погодився. Поки вони фотографувалися, речник президента Сергій Никифоров закликав так більше не робити. Але, судячи з посмішки журналіста, він був щасливий.

Журналіст з Азербайджану зробив селфі із Зеленським: дивіться відео

Додамо, що 24 лютого Україна відзначає перші роковини повномасштабного вторгнення Росії. З цієї нагоди Володимир Зеленський влаштував масштабну пресконференцію для ЗМІ. Глава держави розповів про боротьбу, здобутки, втрати та подальші плани нашої держави.