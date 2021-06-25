Журналист интернет-издания Шария поинтересовался, почему якобы "одним журналистам закрывают рты", других в это время "зовут на шашлыки". Все эти факторы, считает представитель пропагандистов, могли бы натолкнуть Разумкова на желание покинуть команду Владимира Зеленского.

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Верховная Рада – открыта для всех, – Разумков

Спикер ответил, что работает на своем направлении и является членом команды. Также он надеется, что выполняет исправно все возложенные на него функции.

Если мы говорим о журналистах, то Верховная Рада открыта для всех. Все журналисты здесь. Мне может что-то нравиться, что выходит (в СМИ – 24 канал), или не нравиться, но это мое внутреннее дело и мои проблемы,

– ответил Разумков.

Спикер добавил, что на своем посту он должен быть равноудален по отношению ко всем. Также председатель Верховной Рады отметил, что приобретение свободы слова – очень важно, потому отстаивать права всех журналистов будут.

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Обратите внимание! Ко Дню журналиста Разумков разослал поздравления украинским медийникам. В это число попал и пророссийский телеканал "НАШ". Именно его неоднократно штрафовали за разжигание вражды и ненависти.

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