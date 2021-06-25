Журналист интернет-издания Шария поинтересовался, почему якобы "одним журналистам закрывают рты", других в это время "зовут на шашлыки". Все эти факторы, считает представитель пропагандистов, могли бы натолкнуть Разумкова на желание покинуть команду Владимира Зеленского.
Актуально Президент не хочет оставить позицию, – Разумков о возможных досрочных выборах
Верховная Рада – открыта для всех, – Разумков
Спикер ответил, что работает на своем направлении и является членом команды. Также он надеется, что выполняет исправно все возложенные на него функции.
Если мы говорим о журналистах, то Верховная Рада открыта для всех. Все журналисты здесь. Мне может что-то нравиться, что выходит (в СМИ – 24 канал), или не нравиться, но это мое внутреннее дело и мои проблемы,
– ответил Разумков.
Спикер добавил, что на своем посту он должен быть равноудален по отношению ко всем. Также председатель Верховной Рады отметил, что приобретение свободы слова – очень важно, потому отстаивать права всех журналистов будут.
Читайте также Вонючая помойка, – Шарий оскорбил Украину в ответ на расследование его финансовых махинаций
Коротко о владельце Шарий.net Анатолие Шарие:
- Пророссийский пропагандист, блогер и бывший журналист.
- Покинул территорию Украины еще в 2012 году.
- В феврале 2021 года Украина объявила ему о подозрении в государственной измене, а также нарушении равноправия людей.
- В июне возбудили еще дела – по отмыванию доходов и уклонению от уплаты налогов.