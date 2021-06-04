Разумков прислал журналистам праздничный торт и открытку. Соответствующие видео и фото разместили на странице телеканала "НАШ" в инстаграме.

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Поздравление для пророссийского канала "НАШ"

По случаю дня журналиста Дмитрия Разумков отправил в редакцию канала торт с изображением парламента. Сверху на него нанесена эмблема канала. К торту для журналистов добавили открытку с поздравлением.

Вы делаете серьезный вклад в развитие нашего государства. Убежден, качественная журналистика является большим достижением и ценностью для общества. Поэтому желаю вашей команде вдохновения, дальнейшего развития, новых интересных проектов и высоких рейтингов. Успехов!

– говорится в открытке с подписью Разумкова.



Разумков поздравил канал "НАШ" с Днем журналиста / Скриншот

Поздравление от Разумкова для канала "НАШ": смотрите видео

К тому же в честь праздника, от Верховной Рады телеведущая пророссийского канала Александра Сигал получила грамоту "За заслуги перед украинским народом".



Грамота Александры Сигал / Скриншот

Важно! 28 апреля Нацсовет по вопросам теле- и радиовещания выдвинул каналу "НАШ" 2 предупреждения и наложили 2 штрафа на сумму свыше 200 тысяч гривен. Основа – разжигание вражды и ненависти. Один из штрафов в частности наложили из-за участия в программе террориста Родиона Мельника.

Что не так с каналом "НАШ"