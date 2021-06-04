Разумков надіслав журналістам святковий торт і листівку. Відповідні відео і фото розмістили на сторінці телеканалу "Наш" в інстаграмі.

Нещодавно Проросійському телеканалу "НАШ" не переоформили супутникову ліцензію

Вітання для проросійського каналу "НАШ"

З нагоди дня журналіста Дмитро Разумков відправив редакцію каналу торт із зображенням парламенту. Зверху на нього нанесена емблема каналу. До торту для журналістів додали листівку із вітанням.

Ви робите серйозний внесок у розвиток нашої держави. Переконаний, якісна журналістика є великим досягненням та цінністю для суспільства. Тому бажаю вашій команді натхнення, подальшого розвитку, нових цікавих проєктів та високих рейтингів. Успіхів!

– йдеться у листівці з підписом Разумкова.



Разумков привітав канал "НАШ" із Днем журналіста / Скриншот

Вітання від Разумкова для каналу "НАШ": дивіться відео

До того ж на честь свята від Верховної Ради телеведуча проросійського каналу Олександра Сигал отримала грамоту "За заслуги перед українським народом".



Грамота Олександри Сигал / Скриншот

Важливо! 28 квітня Нацрада з питань теле- та радіомовлення висунула каналу "НАШ" 2 попередження та наклали 2 штрафи на суму у понад 200 тисяч гривень. Підґрунтя –розпалювання ворожнечі й ненависті. Один зі штрафів зокрема наклали через участь у програмі терориста Родіона Мірошника.

Що не так із каналом "НАШ"