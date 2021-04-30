Супутникову ліцензію телеканалу "НАШ" не переоформили. Таке рішення прийняла Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення.

28 квітня під час засідання члени ради розглянули продовження ліцензії на супутникове мовлення для ТОВ "НАШ 365". Під час голосування щодо цього питання більшість утрималися, бо це питання "потребує додаткового вивчення".

Нагадаємо, у лютому У Нацраді пояснили, чому не анулювали ліцензії каналів ZIK, "112 Україна" і Newsone

Нацрада не продовжила ліцензію каналу "НАШ" на супутникове мовлення

Питання переоформлення супутникової ліцензії каналу "НАШ" розглядали на Нацраді у зв'язку зі:

Зміною докладних характеристик каналу мовлення та мережі мовлення.

Зміною багатоканальної телемережі (введення додаткового супутникового ретранслятора).

Щодо переоформлення до Нацради звернулася сама компанія ТОВ "НАШ 365". Але під час обговорення члени ради:

Вказали на "порушення телеканалом законодавства України й ухвалені щодо них санкції".

Та обговорили наявність ознак маніпуляції щодо виконання каналом вимог регулятора.

Ми стежили за виконанням зобов’язань компанії, і в нас є певні сумніви щодо того, що вона підійшла до цього добропорядно,

– сказала очільниця Нацради Ольга Герасим'юк.

Підсумовуючи обговорення, Герасим'юк наголосила, що це питання вимагає додаткового вивчення. Під час голосування щодо переоформлення ліцензії 7 з 8 членів Національної ради утрималися. Отже, рішення не ухвалили.

Коротко про санкції проти каналу "НАШ"

28 квітня Нацрада з питань теле- та радіомовлення застосувала до каналу "НАШ" 2 попередження та 2 штрафи на суму у понад 200 000 гривень за розпалювання ворожнечі й ненависті (за підсумками 3 перевірок).

Важливо пам'ятати, що засновником телеканалу "НАШ" є колишній народний депутат Євгеній Мураєв. Цей політик та бізнесмен неодноразово висловлював проросійські міркування.

До слова, у березні Канал "НАШ" знов позивався проти Нацради з телерадіомовлення