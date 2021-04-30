Спутниковую лицензию телеканала "НАШ" не переоформили. Такое решение принял Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

28 апреля в ходе заседания члены совета рассмотрели продление лицензии на спутниковое вещание для ООО "НАШ 365". Во время голосования по этому вопросу большинство воздержались, потому что этот вопрос "требует дополнительного изучения".

Напомним, в феврале В Нацсовете объяснили, почему не аннулировали лицензии каналов ZIK, "112 Украина" и Newsone

Нацсовет не продлил лицензию канала "НАШ" на спутниковое вещание

Вопрос переоформления спутниковой лицензии канала "НАШ" рассматривали на Нацсовете в связи с:

Изменением подробных характеристик канала вещания и сети вещания.

Изменением многоканальной телесети (введение дополнительного спутникового ретранслятора).

Относительно переоформления в Нацсовет обратилась сама компания ООО "НАШ 365". Но во время обсуждения члены совета:

Указали на "нарушение телеканалом законодательства Украины и принятые по ним санкции".

И обсудили наличие признаков манипуляции по выполнению каналом требований регулятора.

Мы следили за выполнением обязательств компании, и у нас есть определенные сомнения относительно того, что она подошла к этому добропорядочно,

– сказала глава Нацсовета Ольга Герасимьюк.

Подытоживая обсуждение, Герасимьюк отметила, что этот вопрос требует дополнительного изучения. Во время голосования относительно переоформления лицензии 7 из 8 членов Национального совета воздержались. Итак, решение не было принято.

Коротко о санкциях против канала "НАШ"

28 апреля Нацсовет по вопросам теле- и радиовещания применил к каналу "НАШ" 2 предупреждения и 2 штрафа на сумму свыше 200 000 гривен за разжигание вражды и ненависти (по итогам 3 проверок).

Важно помнить, что основателем телеканала "НАШ" является бывший народный депутат Евгений Мураев. Этот политик и бизнесмен неоднократно высказывал пророссийские суждения.