Журналіст інтернет-видання Шарія поцікавився, чому начебто "одним журналістам закривають роти", інших у цей час "кличуть на шашлики". Усі ці фактори, вважає представник пропагандистів, могли б наштовхнути Разумкова на бажання покинути команду Володимира Зеленського.
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Верховна Рада – відкрита для всіх, – Разумков
Спікер відповів, що працює на своєму напрямку і є членом команди. Також він сподівається, що виконує справно всі покладені на нього функції.
Якщо ми говоримо про журналістів, то Верховна Рада відкрита для всіх. Всі журналісти є тут. Мені може щось подобатись, що виходить ( у ЗМІ – 24 канал), чи не подобатись, проте це моє внутрішня справа і мої проблеми,
– відповів Разумков.
Спікер додав, що на своїй посаді він має бути рівновіддалений по відношенню до всіх. Також голова Верховної Ради наголосив, що надбання свободи слова – дуже важливе, тому відстоювати права всіх журналістів будуть.
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Коротко про власника Шарій.net Анатолія Шарія:
- Проросійський пропагандист, блогер та колишній журналіст.
- Покинув територію України ще у 2012 році.
- У лютому 2021 року Україна оголосила йому про підозру у державній зраді, а також порушенні рівноправності людей.
- У червні порушили ще справи – щодо відмивання доходів та ухилення від сплати податків.