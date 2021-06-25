Журналіст інтернет-видання Шарія поцікавився, чому начебто "одним журналістам закривають роти", інших у цей час "кличуть на шашлики". Усі ці фактори, вважає представник пропагандистів, могли б наштовхнути Разумкова на бажання покинути команду Володимира Зеленського.

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Верховна Рада – відкрита для всіх, – Разумков

Спікер відповів, що працює на своєму напрямку і є членом команди. Також він сподівається, що виконує справно всі покладені на нього функції.

Якщо ми говоримо про журналістів, то Верховна Рада відкрита для всіх. Всі журналісти є тут. Мені може щось подобатись, що виходить ( у ЗМІ – 24 канал), чи не подобатись, проте це моє внутрішня справа і мої проблеми,

– відповів Разумков.

Спікер додав, що на своїй посаді він має бути рівновіддалений по відношенню до всіх. Також голова Верховної Ради наголосив, що надбання свободи слова – дуже важливе, тому відстоювати права всіх журналістів будуть.

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Коротко про власника Шарій.net Анатолія Шарія: