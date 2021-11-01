Об этом Псаки сообщила в твиттере. Она рассказала, что 27 октября узнала, что родственники инфицировались COVID-19.

К теме Лидеры стран G20 поддержали введение глобального минимального налога

Тест спикера оказался положительным

Именно поэтому Псаки перестраховалась и решила не сопровождать Байдена в поездке в Европу. Также спикер сдала тест на коронавирус и пошла на самоизоляцию.

С тех пор я на карантине. Я сдала отрицательные тесты на COVID-19 в среду, четверг, пятницу и субботу. А в воскресенье тест оказался положительным,

– написала Псаки.

Псаки подчеркнула, что сразу после того, как узнала о недуге у родственников с высокопоставленными чиновниками не контактировала.

Байдена Псаки видела в последний раз 26 октября

Джо Байдена Псаки видела еще 26 октября – с расстояния в 2 метра. При этом, подчеркнула спикер, оба они были в защитных масках. Пресс-секретарь отметила, что – полностью вакцинирована именно поэтому ее симптомы – легкие и она продолжает полноценно работать из дома.

Обратите внимание! В настоящее время Джо Байден продолжает поездку по Европе. 30 – 31 октября он участвовал в саммите "Большой двадцатки" в Риме.

Читайте также Лавров рассказал, что Байден через него "передал приветы" Путину

Экс-госсекретарь США скончался от коронавируса

Отметим, что 18 октября от коронавируса скончался экс-госсекретарь США Колин Пауэлл. Политику было 84 года, он был полностью вакцинирован. Родственники сообщили, что причиной смерти стали осложнения после COVID-19.

Часть публикации Джен Псаки:

С 27 октября я пошла на карантин и получила отрицательный результат (через ПЦР) на COVID в среду, четверг, пятницу и субботу. Однако сегодня я получила положительный результат на COVID. Хотя у меня не было тесного личного контакта с президентом или высокопоставленными сотрудниками Белого дома со среды, я раскрываю сегодняшний положительный тест из-за большой прозрачности. В последний раз я видела президента во вторник, когда мы сидели на расстоянии более шести футов друг от друга и носили маски.