Про це Псакі повідомила у твітері. Вона розповіла, що 27 жовтня дізналась, що її родичі інфікувались COVID-19.

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Тест речниці виявився позитивним

Саме тому Псакі перестрахувалась і вирішила не супроводжувати Байдена у поїздці до Європи. Також речниця здала тест на коронавірус і пішла на самоізоляцію.

З того часу я на карантині. Я здала негативні тести на COVID-19 у середу, четвер, п'ятницю та суботу. А в неділю тест виявився позитивним,

– написала Псакі.

Псакі наголосила, що одразу після того, як дізналась про недугу у родичів з високопоставленими чиновниками не контактувала.

Байдена Псакі бачила востаннє 26 жовтня

Джо Байдена Псакі бачила ще 26 жовтня – з відстані 2 метри. При цьому, наголосила речниця, обоє вони були у захисних масках. Прессекретарка зазначила, що – повністю вакцинована саме тому її симптоми – легкі і вона продовжує повноцінно працювати з дому.

Зверніть увагу! Наразі Джо Байден продовжує поїздку Європою. 30 – 31 жовтня він брав участь у саміті "Великої двадцятки" в Римі.

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Ексдержсекретар США помер від коронавірусу

Зазначимо, що 18 жовтня від коронавірусу помер ексдержсекретар США Колін Пауелл. Політику було 84 роки, він був повністю вакцинований. Родичі повідомили, що причиною смерті стали ускладнення після COVID-19.

Частина публікації Джен Псакі:

З 27 жовтня я пішла на карантин і мала негативний результат (через ПЛР) на COVID у середу, четвер, п’ятницю та суботу. Однак сьогодні я отримала позитивний результат на COVID. Хоча у мене не було тісного особистого контакту з президентом або високопоставленими співробітниками Білого дому з середи, я розкриваю сьогоднішній позитивний тест через велику прозорість. Востаннє я бачила президента у вівторок, коли ми сиділи на відстані більше ніж шість футів один від одного і носили маски.