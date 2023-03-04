Это хорошо видно на записи, доступной на ютуб-канале американской администрации.
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Завершая выступление перед представителями медиа, она рассказала о планах президента США Джо Байдена встретиться с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
По ее словам, политики будут обсуждать вызовы международной безопасности, в том числе те, что Соединенным Штатам и Европе "бросила Российская Народная Республика". В то же время, никто из присутствующих не исправил ошибку Жан-Пьер.
Возможно, уже на следующем брифинге от Белого дома мы увидим карту с детализацией, какие именно области еще целой России, они видят в составе молодой "республики".
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Добавим, что на днях Владимир Путин впервые заговорил о грядущем распаде России и разделение народа на отдельные нации. Однако таким тезисом диктатор не признает свое поражение, а пытается найти рычаги влияния на сознание россиян.