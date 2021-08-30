Пресс-секретарь Навального уехала из России сразу после того, как ее защита 27 августа обжаловала решение суда. Преображенский суд Москвы еще 16 августа принял решение об ограничении свободы Ярмыш по так называемому "санитарному делу".
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"Санитарное дело" в отношении сторонников Навального
Речь идет об обвинениях 10 лицам в России, которые были приближены к оппозиции. Им всем после 23 января 2021 года инкриминируют подстрекательство людей к участию в массовых протестах и нарушении санитарно-эпидемических норм в Москве.
Если решение суда все-таки вступит в силу, на Ярмыш наложат ряд запретов. В частности ей нельзя будет:
- переезжать;
- выезжать за пределы Московской области без разрешения контролирующих органов;
- участвовать в массовых мероприятиях.
Другая соратница Навального – Любовь Соболь – уехала из России 8 августа. За 5 дней до отъезда суд ей назначил 1,5 года ограничения свободы по "санитарному делу". Защита политической деятельницы обжаловала это решение 13 августа.
Задержание Киры Ярмыш: что известно
- В России сторонники Навального запланировали провести 23 января 2021 года митинги по всей стране. За несколько дней до этих событий, 21 января, силовики начали задерживать людей из окружения арестованного оппозиционера.
- Пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш арестовали уже 22 января на 9 суток. Ее признали виновной в призывах к участию в несанкционированных протестах.
- По истечении этого срока, 31 января, стало известно, что Ярмыш "пришили" еще и нарушение санитарно-эпидемических норм. Журналистку тогда задержали во второй раз, отправили под домашний арест, а уже 16 августа приговорили к 1,5 годам ограничения свободы.