Пресс-секретарь Навального уехала из России сразу после того, как ее защита 27 августа обжаловала решение суда. Преображенский суд Москвы еще 16 августа принял решение об ограничении свободы Ярмыш по так называемому "санитарному делу".

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Речь идет об обвинениях 10 лицам в России, которые были приближены к оппозиции. Им всем после 23 января 2021 года инкриминируют подстрекательство людей к участию в массовых протестах и нарушении санитарно-эпидемических норм в Москве.

Если решение суда все-таки вступит в силу, на Ярмыш наложат ряд запретов. В частности ей нельзя будет:

переезжать;

выезжать за пределы Московской области без разрешения контролирующих органов;

участвовать в массовых мероприятиях.

Другая соратница Навального – Любовь Соболь – уехала из России 8 августа. За 5 дней до отъезда суд ей назначил 1,5 года ограничения свободы по "санитарному делу". Защита политической деятельницы обжаловала это решение 13 августа.

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