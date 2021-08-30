Прессекретарка Навального виїхала з Росії одразу після того, як її захист 27 серпня оскаржив рішення суду. Преображенський суд Москви ще 16 серпня ухвалив рішення про обмеження волі Ярмиш у так званій "санітарній справі".
До теми У Росії речницю Навального засудили до 1,5 року обмеження волі
"Санітарна справа" щодо прибічників Навального
Мовиться про обвинувачення 10 особам в Росії, які були наближені до опозиції. Їм усім після 23 січня 2021 року інкримінують підбурювання людей до участі в масових протестах та порушенні санітарно-епідемічних норм у Москві.
Якщо рішення суду все-таки набере чинності, на Ярмиш накладуть низку заборон. Зокрема їй не можна буде:
- переїжджати;
- виїжджати за межі Московської області без дозволу контролюючих органів;
- брати участь у масових заходах.
Інша соратниця Навального – Любов Соболь виїхала з Росії 8 серпня. За 5 днів до від'їзду суд їй призначив 1,5 року обмеження волі у "санітарній справі". Захист політичної діячки оскаржив це рішення 13 серпня.
Затримання Кіри Ярмиш: що відомо
- У Росії прихильники Навального запланували провести 23 січня 2021 року мітинги по всій країні. За кілька днів до цих подій, 21 січня, силовики почали затримувати людей з оточення арештованого опозиціонера.
- Речницю Навального Кіру Ярмиш заарештували вже 22 січня на 9 діб. Її визнали винною у закликах до участі в несанкціонованих протестах.
- Після закінчення цього терміну, 31 січня, стало відомо, що Ярмиш "пришили" ще й порушення санітарно-епідемічних норм. Журналістку тоді затримали вдруге, відправили під домашній арешт, а вже 16 серпня засудили до 1,5 року обмеження волі.