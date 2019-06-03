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      Пресс-секретарь президента подтвердила встречу Зеленского и Пинчука

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      Зеленский встречался с Кучмой и Пинчуком 31 мая
      Зеленский встречался с Кучмой и Пинчуком 31 мая / Коллаж 24 канала

      Президент Владимир Зеленский действительно встречался с известным украинским бизнесменом Виктором Пинчуком и его тестем, вторым президентом Украины Леонидом Кучмой. Встреча состоялась 31 мая.

      Об этом на брифинге журналистам сообщила новоназначенная пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель 3 июня.

      Читайте также: Дело раненого полицейскими мальчика под личным контролем президента, – Мендель

      "Мы видим, есть новости, что приезжал якобы в Администрацию Президента Виктор Пинчук", – сказала она, и сразу подтвердила: "Он действительно приезжал".

      31 мая он приехал в Администрацию Президента вместе со вторым президентом Украины Леонидом Кучмой. Он (Кучма – 24 канал) встречался с Владимиром Зеленским для того, чтобы обсудить должность, которая ему была сегодня (3 июня – 24 канал) предложена,
      – заявила Мендель.

      Говорится о предложении возглавить Трехстороннюю контактную группу в Минске и представлять Украину на переговорах по мирному урегулированию войны на востоке Украины.

      Кто такой Виктор Пинчук? Украинский предприниматель, политик (был депутатом Верховной рады двух созывов с 1998 по 2006 год, в парламент шел как самовыдвиженец по мажоритарной системе от одного из округов на Днепропетровщине) и меценат, зять второго президента Украины Леонида Кучмы. Основатель инвестиционно-консалтинговой компании EastOne и благотворительной организации "Фонд Виктора Пинчука". Один из самых богатых людей Украины.

      "Обсуждение состоялось, и сегодня мы видим результаты этой встречи", – подытожила пресс-секретарь.

      Действительно, Зеленский 3 июня назначил Кучму главным переговорщиком от Украины в Минске.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Минские договоренности Президент Украины Леонид Кучма Виктор Пинчук
      Источник: 24 канал
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