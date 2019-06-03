Пресс-секретарь президента подтвердила встречу Зеленского и Пинчука

Президент Владимир Зеленский действительно встречался с известным украинским бизнесменом Виктором Пинчуком и его тестем, вторым президентом Украины Леонидом Кучмой. Встреча состоялась 31 мая.

Об этом на брифинге журналистам сообщила новоназначенная пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель 3 июня.

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"Мы видим, есть новости, что приезжал якобы в Администрацию Президента Виктор Пинчук", – сказала она, и сразу подтвердила: "Он действительно приезжал".

31 мая он приехал в Администрацию Президента вместе со вторым президентом Украины Леонидом Кучмой. Он (Кучма – 24 канал) встречался с Владимиром Зеленским для того, чтобы обсудить должность, которая ему была сегодня (3 июня – 24 канал) предложена,

– заявила Мендель.

Говорится о предложении возглавить Трехстороннюю контактную группу в Минске и представлять Украину на переговорах по мирному урегулированию войны на востоке Украины.

Кто такой Виктор Пинчук? Украинский предприниматель, политик (был депутатом Верховной рады двух созывов с 1998 по 2006 год, в парламент шел как самовыдвиженец по мажоритарной системе от одного из округов на Днепропетровщине) и меценат, зять второго президента Украины Леонида Кучмы. Основатель инвестиционно-консалтинговой компании EastOne и благотворительной организации "Фонд Виктора Пинчука". Один из самых богатых людей Украины.

"Обсуждение состоялось, и сегодня мы видим результаты этой встречи", – подытожила пресс-секретарь.

Действительно, Зеленский 3 июня назначил Кучму главным переговорщиком от Украины в Минске.