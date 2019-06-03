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      Прес-секретар президента підтвердила зустріч Зеленського і Пінчука

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      Зеленський зустрічався з Кучмою та Пінчуком 31 травня
      Зеленський зустрічався з Кучмою та Пінчуком 31 травня / Колаж 24 каналу

      Президент Володимир Зеленський дійсно зустрічався з відомим українським бізнесменом Віктором Пінчуком та його тестем, другим президентом України Леонідом Кучмою. Зустріч відбулася 31 травня.

      Про це на брифінгу журналістам повідомила новопризначена прес-секретар президента України Юлія Мендель 3 червня.

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      "Ми бачимо, є новини, що приїжджав начебто в Адміністрацію Президента Віктор Пінчук", – сказала вона, і одразу підтвердила: "Він справді приїжджав".

      31 травня він приїхав до Адміністрації Президента разом з другим президентом України Леонідом Кучмою. Він (Кучма – 24 канал) зустрічався з Володимиром Зеленським для того, щоб обговорити посаду, яка йому була сьогодні (3 червня –24 канал) запропонована,
      – заявила Мендель.

      Мовиться про пропозицію очолити Тристоронню контактну групу у Мінську та представляти Україну на переговорах щодо мирного врегулювання війни на Сході України.

      Хто такий Віктор Пінчук? Український підприємець, політик (був депутатом Верховної ради двох скликань з 1998 до 2006 років, до парламенту йшов як самовисуванець за мажоритарною системою від одного з округів на Дніпропетровщині) та меценат, зять другого президента України Леоніда Кучми. Засновник інвестиційно-консалтингової компанії EastOne та благочинної організації "Фонд Віктора Пінчука". Один із найбагатших людей України.

      "Обговорення відбулося і сьогодні ми бачимо результати цієї зустрічі", – підсумувала прес-секретар.

      Дійсно, Зеленський 3 червня призначив Кучму головним перемовником від України в Мінську.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Віктор Пінчук Леонід Кучма Президент України Мінські домовленості
      Джерело: 24 канал
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