Пресс-секретари украинских президентов: сколько у кого было спикеров – фото

Пресс-секретарей украинские президенты нанимали преимущественно из журналистов, однако некоторые из них потом шли в политику. Так, у Леонида Кравчука и Петра Порошенко было по одному представителю, а у Кучмы – шестеро.

Пресс-секретарь Кравчука

У первого президента Украины Леонида Кравчука был только один пресс-секретарь – Владимир Шляпошников.

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Он был незаметен, в сети даже не осталось его совместных фото или видео с президентом. Интересно, что впоследствии он руководил пресс-службой Конституционного суда.



Владимир Шляпошников

Пресс-серкетари Кучмы

Леонид Кучма за два президентских срока сменил аж шесть спикеров. Занимались связями с прессой Михаил Дорошенко, Дмитрий Марков, Александр Майданник, Александр Мартыненко, Игорь Сторожук и Елена Громницкая. Почти все были журналистами по образованию.

Пресс-секретари Ющенко

Виктор Ющенко имел двух пресс-секретарей. Год с президентом проработала журналистка и ведущая УТ-1 Ирина Геращенко, которая с тех пор и сама подалась в политику. На посту ее сменила журналистка и телеведущая СТБ Ирина Ванникова.



Ирина Геращенко (слева) и Ирина Ванникова (справа)

Пресс-секретарь Януковича

У Виктора Януковича за неоконченную президентскую каденцию неизменным спикером была Дария Чепак. К президенту она пошла работать с топ-должностей студии Савика Шустера и 5 канала.



Дария Чепак

Пресс-секретарь Порошенко

Петр Порошенко решил своим спикером сделать мужчину. На эту должность назначил журналиста и телеведущего своего 5 канала Святослава Цеголко. После выборов тот остался работать с Порошенко.



Святослав Цеголко

Пресс-секретарь Зеленского

Журналистка Юлия Менедель впервые выступила 3 июня перед журналистами в роли спикера президента. Девушка победила в конкурсе на эту должность. Выбрали ее с 4 тысяч претендентов.

Президент не прячется от медиа. Собственно я являюсь дополнительным элементом, поскольку он не может одновременно присутствовать в нескольких местах,

– подчеркнула она.

Юлия Мендель уже успела дать первые комментарии – выразила сочувствие погибшему в ООС военному и анонсировала поездку Владимира Зеленского в Брюссель.



Юлия Мендель

Кроме того, она объяснила, почему журналисты заметили Виктора Пинчука в Администрации Президента. "Он действительно приезжал в АП 31 мая вместе с Леонидом Кучмой – возглавить Трехстороннюю контактную группу", – сказала Юлия.

Отметим, что Мендель работала журналисткой. В последнее время была консультантом по коммуникациям во Всемирном банке. Несколько лет назад девушка заявила о коррупции в Киевском университете имени Шевченко. По ее заявлению открыли производство в отношении двух профессоров из-за взяточничества. Сейчас обещает чаще проводить брифинги и упростить доступ к Администрации для журналистов.