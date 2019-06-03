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      Пресс-секретари украинских президентов: сколько у кого было спикеров – фото

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      Пресс-секретарей украинские президенты нанимали преимущественно из журналистов, однако некоторые из них потом шли в политику. Так, у Леонида Кравчука и Петра Порошенко было по одному представителю, а у Кучмы – шестеро.

      Пресс-секретарь Кравчука

      У первого президента Украины Леонида Кравчука был только один пресс-секретарь – Владимир Шляпошников.

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      Он был незаметен, в сети даже не осталось его совместных фото или видео с президентом. Интересно, что впоследствии он руководил пресс-службой Конституционного суда.

      Володимир Шляпошніков
      Владимир Шляпошников

      Пресс-серкетари Кучмы

      Леонид Кучма за два президентских срока сменил аж шесть спикеров. Занимались связями с прессой Михаил Дорошенко, Дмитрий Марков, Александр Майданник, Александр Мартыненко, Игорь Сторожук и Елена Громницкая. Почти все были журналистами по образованию.

      Пресс-секретари Ющенко

      Виктор Ющенко имел двух пресс-секретарей. Год с президентом проработала журналистка и ведущая УТ-1 Ирина Геращенко, которая с тех пор и сама подалась в политику. На посту ее сменила журналистка и телеведущая СТБ Ирина Ванникова.

      Ірина Геращенко (ліворуч) та Ірина Ванникова (праворуч)
      Ирина Геращенко (слева) и Ирина Ванникова (справа)

      Пресс-секретарь Януковича

      У Виктора Януковича за неоконченную президентскую каденцию неизменным спикером была Дария Чепак. К президенту она пошла работать с топ-должностей студии Савика Шустера и 5 канала.

      Дарія Чапек
      Дария Чепак

      Пресс-секретарь Порошенко

      Петр Порошенко решил своим спикером сделать мужчину. На эту должность назначил журналиста и телеведущего своего 5 канала Святослава Цеголко. После выборов тот остался работать с Порошенко.

      Святослав Цеголко
      Святослав Цеголко

      Пресс-секретарь Зеленского

      Журналистка Юлия Менедель впервые выступила 3 июня перед журналистами в роли спикера президента. Девушка победила в конкурсе на эту должность. Выбрали ее с 4 тысяч претендентов.

      Президент не прячется от медиа. Собственно я являюсь дополнительным элементом, поскольку он не может одновременно присутствовать в нескольких местах,
      – подчеркнула она.

      Юлия Мендель уже успела дать первые комментарии – выразила сочувствие погибшему в ООС военному и анонсировала поездку Владимира Зеленского в Брюссель.

      Юлія Мендель
      Юлия Мендель

      Кроме того, она объяснила, почему журналисты заметили Виктора Пинчука в Администрации Президента. "Он действительно приезжал в АП 31 мая вместе с Леонидом Кучмой – возглавить Трехстороннюю контактную группу", – сказала Юлия.

      Отметим, что Мендель работала журналисткой. В последнее время была консультантом по коммуникациям во Всемирном банке. Несколько лет назад девушка заявила о коррупции в Киевском университете имени Шевченко. По ее заявлению открыли производство в отношении двух профессоров из-за взяточничества. Сейчас обещает чаще проводить брифинги и упростить доступ к Администрации для журналистов.

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      Автор: Мария Писаренко, Елизавета Герасимюк
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Администрация Президента Леонид Кучма Петр Порошенко Журналисты Виктор Янукович Леонид Кравчук Виктор Ющенко
      Источник: 24 канал
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