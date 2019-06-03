Прес-секретарі українських президентів: скільки в кого було речників – фото
Прес-секретарів українські президенти наймали переважно із журналістів, проте дехто з них потім йшов у політику. Так, у Леоніда Кравчука і Петра Порошенка було по одному речнику, а у Кучми – аж шестеро.
Прес-секретар Кравчука
У першого президента України Леоніда Кравчука був лише один прес-секретар – Володимир Шляпошников.
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Він був непомітний, в мережі навіть не лишилися його спільних фото чи відео з президентом. Цікаво, що згодом він керував прес-службою Конституційного суду.
Володимир Шляпошников
Прес-серкетарі Кучми
Леонід Кучма за два президентських терміни змінив аж шість речників. Займалися зв'язками з пресою Михайло Дорошенко, Дмитро Марков, Олександр Майданник, Олександр Мартиненко, Ігор Сторожук та Олена Громницька. Майже всі були журналістами за освітою.
Прес-секретарки Ющенка
Віктор Ющенко мав дві прес-секретарки. Рік із президентом пропрацювала журналістка і ведуча УТ-1 Ірина Геращенко, яка відтоді і сама подалася в політику. На посаді її замінила журналістка та телеведуча СТБ Ірина Ванникова.
Ірина Геращенко (ліворуч) та Ірина Ванникова (праворуч)
Прес-секретарка Януковича
У Віктора Януковича за незакінчену президентську каденцію незмінною речницею була Дарія Чепак. До президента вона пішла працювати з топ-посад студії Савіка Шустера та 5 каналу.
Дарія Чепак
Прес-секретар Порошенка
Петро Порошенко вирішив своїм речником зробити чоловіка. На цю посаду призначив журналіста і телеведучого свого 5 каналу Святослава Цеголка. Після виборів той лишився працювати із Порошенком.
Святослав Цеголко
Прес-секретарка Зеленського
Журналістка Юлія Менедель вперше виступила 3 червня перед журналістами в ролі речниці президента. Дівчина перемогла у конкурсі на цю посаду. Обрали її з-поміж 4 тисяч претендентів.
Президент не ховається від медіа. Власне я є додатковим елементом, оскільки він не може бути одночасно присутнім у декількох місцях,
– наголосила вона.
Юлія Мендель вже встигла дати перші коментарі – висловила співчуття загиблому в ООС військовому та анонсувала поїздку Володимира Зеленського до Брюсселя.
Юлія Мендель
Окрім того, вона пояснила, чому журналісти помітили Віктора Пінчука в Адміністрації Президента. "Він справді приїжджав до АП 31 травня разом з Леонідо Кучмою – очолити Тристоронню контактну группу", – сказала Юлія.
Зазначимо, що Мендель працювала журналісткою. Останнім часом була консультанткою з комунікацій у Світовому банку. Кілька років тому дівчина заявила про корупцію в Київському університеті імені Шевченка. За її заявою відкрили провадження щодо двох професорів через хабарництво. Зараз вона обіцяє частіше проводити брифінги і спростити доступ в Адміністрацію для журналістів.