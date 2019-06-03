Прес-секретарі українських президентів: скільки в кого було речників – фото

Прес-секретарів українські президенти наймали переважно із журналістів, проте дехто з них потім йшов у політику. Так, у Леоніда Кравчука і Петра Порошенка було по одному речнику, а у Кучми – аж шестеро.

Прес-секретар Кравчука

У першого президента України Леоніда Кравчука був лише один прес-секретар – Володимир Шляпошников.

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Він був непомітний, в мережі навіть не лишилися його спільних фото чи відео з президентом. Цікаво, що згодом він керував прес-службою Конституційного суду.



Володимир Шляпошников

Прес-серкетарі Кучми

Леонід Кучма за два президентських терміни змінив аж шість речників. Займалися зв'язками з пресою Михайло Дорошенко, Дмитро Марков, Олександр Майданник, Олександр Мартиненко, Ігор Сторожук та Олена Громницька. Майже всі були журналістами за освітою.



Прес-секретарки Ющенка

Віктор Ющенко мав дві прес-секретарки. Рік із президентом пропрацювала журналістка і ведуча УТ-1 Ірина Геращенко, яка відтоді і сама подалася в політику. На посаді її замінила журналістка та телеведуча СТБ Ірина Ванникова.



Ірина Геращенко (ліворуч) та Ірина Ванникова (праворуч)

Прес-секретарка Януковича

У Віктора Януковича за незакінчену президентську каденцію незмінною речницею була Дарія Чепак. До президента вона пішла працювати з топ-посад студії Савіка Шустера та 5 каналу.



Дарія Чепак

Прес-секретар Порошенка

Петро Порошенко вирішив своїм речником зробити чоловіка. На цю посаду призначив журналіста і телеведучого свого 5 каналу Святослава Цеголка. Після виборів той лишився працювати із Порошенком.



Святослав Цеголко

Прес-секретарка Зеленського

Журналістка Юлія Менедель вперше виступила 3 червня перед журналістами в ролі речниці президента. Дівчина перемогла у конкурсі на цю посаду. Обрали її з-поміж 4 тисяч претендентів.

Президент не ховається від медіа. Власне я є додатковим елементом, оскільки він не може бути одночасно присутнім у декількох місцях,

– наголосила вона.

Юлія Мендель вже встигла дати перші коментарі – висловила співчуття загиблому в ООС військовому та анонсувала поїздку Володимира Зеленського до Брюсселя.



Юлія Мендель

Окрім того, вона пояснила, чому журналісти помітили Віктора Пінчука в Адміністрації Президента. "Він справді приїжджав до АП 31 травня разом з Леонідо Кучмою – очолити Тристоронню контактну группу", – сказала Юлія.

Зазначимо, що Мендель працювала журналісткою. Останнім часом була консультанткою з комунікацій у Світовому банку. Кілька років тому дівчина заявила про корупцію в Київському університеті імені Шевченка. За її заявою відкрили провадження щодо двох професорів через хабарництво. Зараз вона обіцяє частіше проводити брифінги і спростити доступ в Адміністрацію для журналістів.