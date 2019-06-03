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      Прес-секретарі українських президентів: скільки в кого було речників – фото

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      Прес-секретарів українські президенти наймали переважно із журналістів, проте дехто з них потім йшов у політику. Так, у Леоніда Кравчука і Петра Порошенка було по одному речнику, а у Кучми – аж шестеро.

      Прес-секретар Кравчука

      У першого президента України Леоніда Кравчука був лише один прес-секретар – Володимир Шляпошников.

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      Він був непомітний, в мережі навіть не лишилися його спільних фото чи відео з президентом. Цікаво, що згодом він керував прес-службою Конституційного суду.

      Володимир Шляпошніков
      Володимир Шляпошников

      Прес-серкетарі Кучми

      Леонід Кучма за два президентських терміни змінив аж шість речників. Займалися зв'язками з пресою Михайло Дорошенко, Дмитро Марков, Олександр Майданник, Олександр Мартиненко, Ігор Сторожук та Олена Громницька. Майже всі були журналістами за освітою.


      Прес-секретарки Ющенка

      Віктор Ющенко мав дві прес-секретарки. Рік із президентом пропрацювала журналістка і ведуча УТ-1 Ірина Геращенко, яка відтоді і сама подалася в політику. На посаді її замінила журналістка та телеведуча СТБ Ірина Ванникова.

      Ірина Геращенко (ліворуч) та Ірина Ванникова (праворуч)
      Ірина Геращенко (ліворуч) та Ірина Ванникова (праворуч)

      Прес-секретарка Януковича

      У Віктора Януковича за незакінчену президентську каденцію незмінною речницею була Дарія Чепак. До президента вона пішла працювати з топ-посад студії Савіка Шустера та 5 каналу.

      Дарія Чапек
      Дарія Чепак

      Прес-секретар Порошенка

      Петро Порошенко вирішив своїм речником зробити чоловіка. На цю посаду призначив журналіста і телеведучого свого 5 каналу Святослава Цеголка. Після виборів той лишився працювати із Порошенком.

      Святослав Цеголко
      Святослав Цеголко

      Прес-секретарка Зеленського

      Журналістка Юлія Менедель вперше виступила 3 червня перед журналістами в ролі речниці президента. Дівчина перемогла у конкурсі на цю посаду. Обрали її з-поміж 4 тисяч претендентів.

      Президент не ховається від медіа. Власне я є додатковим елементом, оскільки він не може бути одночасно присутнім у декількох місцях,
      – наголосила вона.

      Юлія Мендель вже встигла дати перші коментарі – висловила співчуття загиблому в ООС військовому та анонсувала поїздку Володимира Зеленського до Брюсселя.

      Юлія Мендель
      Юлія Мендель

      Окрім того, вона пояснила, чому журналісти помітили Віктора Пінчука в Адміністрації Президента. "Він справді приїжджав до АП 31 травня разом з Леонідо Кучмою – очолити Тристоронню контактну группу", – сказала Юлія.

      Зазначимо, що Мендель працювала журналісткою. Останнім часом була консультанткою з комунікацій у Світовому банку. Кілька років тому дівчина заявила про корупцію в Київському університеті імені Шевченка. За її заявою відкрили провадження щодо двох професорів через хабарництво. Зараз вона обіцяє частіше проводити брифінги і спростити доступ в Адміністрацію для журналістів.

      blog_ava
      Зроблю все, аби винні були покарані, – Зеленський про смерть 5-річного хлопчика
      3 червня
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      Автор: Марія Писаренко, Єлизавета Герасимюк
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Адміністрація Президента Леонід Кучма Петро Порошенко Віктор Ющенко Леонід Кравчук Віктор Янукович Журналісти
      Джерело: 24 канал
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