Президент Украины Владимир Зеленский пошутил о подарках от разных людей и чрезмерной, но правильной бдительности его охранников, информирует 24 Канал. Это произошло на пресс-конференции, которая состоялась 24 февраля – на годовщину полномасштабного вторжения России в Украину.

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Я получаю подарки из разных стран. Поэтому Сергей (имя телохранителя – 24 Канал) говорит, что вы увидите подарок после того, как мы его проверим. Мы отдадим. Но что-то никогда до меня не доходит,

– отметил Зеленский.

Прессконференция Зеленского 24 февраля: смотрите видео

Тезисы по пресс-конференции Зеленского на годовщину вторжения