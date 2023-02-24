Президент України Володимир Зеленський пожартував про подарунки від різних людей та надмірну, але правильну пильність його охоронців, інформує 24 Канал. Це сталося на пресконференції, яка відбулася 24 лютого – на роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Я отримую подарунки з різних країн. Тому Сергій (ім'я охоронця – 24 Канал) каже, що ви побачите подарунок після того, як ми його перевіримо. Ми віддамо. Але щось ніколи до мене не доходить,

– зазначив Зеленський.

Пресконференція Зеленського 24 лютого: дивіться відео

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