Президент України Володимир Зеленський пожартував про подарунки від різних людей та надмірну, але правильну пильність його охоронців, інформує 24 Канал. Це сталося на пресконференції, яка відбулася 24 лютого – на роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
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Я отримую подарунки з різних країн. Тому Сергій (ім'я охоронця – 24 Канал) каже, що ви побачите подарунок після того, як ми його перевіримо. Ми віддамо. Але щось ніколи до мене не доходить,
– зазначив Зеленський.
Пресконференція Зеленського 24 лютого: дивіться відео
Тези з пресконференції Зеленського в роковини вторгнення
- Президент Володимир Зеленський поспілкувався з журналістами на роковини повномасштабного вторгнення. Глава держави розповів про боротьбу проти окупантів, здобутки, втрати та подальші плани України.
- Зеленський переконаний – якщо українці та партнери залишатимуться об'єднаними заради не лише перемоги України, але й перемоги цінностей, то Україну обов'язково очікує перемога. Для цього у нас є все.
- Зеленський назвав єдиний варіант, як перемогти Росію. Треба усім надзвичайно ретельно працювати.
- Головні тези з пресконференції Володимира Зеленського читайте за посиланням у матеріалі 24 Каналу.