Преступление перед всем миром, – мэр Харькова об обстреле мирных жителей города

Харьков – одна из самых болезненных точек нового этапа Российско-Украинской войны, которая началась утром 24 февраля.

Мэр города Игорь Терехов заявил: происходящее сейчас в Харькове – это "война, нацеленная на уничтожение народа".

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В обед 28 февраля россияне пустили в Харьков "Грады". И не на военные объекты, а на жилые дома, дороги и улицы. Точное количество погибших и раненых пока назвать сложно – спасатели до сих пор разбирают завалы.

Никто в Харькове и в страшном сне не мог подумать, что российские войска будут стрелять в мирных жителей, в их дома. То, что я вижу своими глазами – преступление перед всем миром,

– подчеркнул Игорь Терехов.



Оккупантам не простят кровь мирных людей / Скриншот 24 канала

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