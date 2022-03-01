Мер міста Ігор Терехов заявив: те, що відбувається наразі у Харкові – це "війна, націлена на знищення народу".
До теми Окупанти вбивають тільки цивільних: головне про обстріл мирних жителів Харкова 28 лютого
В обід 28 лютого росіяни пустили на Харків "Гради". І не на військові об'єкти, а на житлові будинки, дороги та вулиці. Точну кількість загиблих та поранених поки що назвати важко – рятувальники досі розбирають завали.
Ніхто у місті Харкові й в страшному сні не міг подумати, що російські війська стрілятимуть у мирних жителів, у їхні будинки. Те, що я бачу на власні очі – злочин перед усім світом,
– наголосив Ігор Терехов.
Окупантам не простять кров мирних людей / Скриншот 24 каналу
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!