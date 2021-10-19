Преступление против Чехии: полиция начала следствие из-за возможной подделки подписи Земана

В Чехии набирает обороты скандал связанный с созывом Палаты депутатов. На соответствующем указе стоит подпись президента Милоша Земана, однако у правоохранителей есть сомнения относительно того, мог ли он это сделать по состоянию здоровья.

Полиция расследует возможную подделку подписи на документе о созыве Палаты депутатов из-за того, что президент находится в больнице. По заключению врачей, Земан не может выполнять свои полномочия.

Обратите внимание Президент Чехии Земан больше не может выполнять обязанности по состоянию здоровья

Фальсификация является преступлением против республики

Глава чешского Сената Милош Вистрчил заявил, что медики сделали вывод о состоянии здоровья Земана еще 13 октября. Однако несмотря на это глава администрации президента Вратислав Минарж был посредником на встрече Милоша Земана со спикером Палаты депутатов Радеком Вондрачеком в палате Центрального военного госпиталя. Именно тогда был подписан документ о созыве нижней палаты парламента.

Из-за этого заявления Вистрчила появилось подозрение, что подпись президента на документе могли подделать, поскольку Земан, вероятно, не мог подписать его самостоятельно. Правоохранители возбудили уголовное дело и расследуют возможную фальсификацию как преступление против республики.

Пока следователи не сообщают дополнительной информации относительно возможного нарушения. Следствие продолжается.

Госпитализация Милоша Земана: главное

Президента Чехии Милоша Земана госпитализировали в реанимацию еще 10 октября 2021 года. Случилось это сразу после парламентских выборов, на которых правящая партия потерпела сенсационное поражение.

Сразу же на следующий день в Сенате подняли вопрос о передаче президентских полномочий, но этого пока не сделали.

По данным СМИ, причиной госпитализации чешского лидера стали проблемы с печенью.

Текст публикации чешской полиции

С учетом новой информации, которую обнародовали на пресс-конференции в Сенате, полиция Чешской Республики инициирует расследование возможных противоправных действий, в котором изучат признаки уголовных преступлений против республики. Пока мы не можем предоставить дополнительную информацию. Спасибо за понимание.