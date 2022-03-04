Преступление против человечества: на Харьковщине показали разрушенные оккупантами дома

В ночь на 1 марта оккупанты хаотично расстреливали Харьковскую область. Местные жители продолжают присылать последствия российской агрессии.

В частности, в селе Рогань в результате обстрелов загорелся жилой дом. Также снаряд попал в многоэтажку.

К теме В результате авиаудара на Харьковщине пострадала женщина

По официальным данным на 1 марта был 1 погибший гражданский и еще один пострадавший. Но теперь местные СМИ сообщают, что погибших 2.

На видео видны последствия разрушений. Также на фоне можно услышать взрывы.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!