Преступление против истории, – оккупанты "денацифицировали" мемориал жертвам Холокоста
Рядом с Харьковом русские оккупанты обстреляли мемориал жертвам Холокоста – Дробицкий яр. На этом месте в годы Второй мировой войны нацисты обстреляли около 20 тысяч человек.
Через 80 лет их убивают во второй раз, и это делает Россия. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
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26 марта он обратился ко всей еврейской общине с вопросом: "сколько еще преступлений нашей общей памяти о Холокосте будет позволено совершить России на украинской земле".
Оккупанты совершили очередное преступление против истории, против исторической справедливости. Возле Харькова российские войска в своем фирменном бесчеловечном стиле денацифицировали мемориал жертвам Холокоста в Дробицком яру,
– заявил президент.
Российские снаряды обстреляли и менору, являющуюся одним из самых главных символов иудаизма и еврейских религиозных атрибутов.
Поврежденная менора в Дробицком яру / Фото с твиттера Defence of Ukraine
Зеленский об обстреле Дробицкого яра: смотрите видео