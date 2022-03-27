Преступление против истории, – оккупанты "денацифицировали" мемориал жертвам Холокоста

Рядом с Харьковом русские оккупанты обстреляли мемориал жертвам Холокоста – Дробицкий яр. На этом месте в годы Второй мировой войны нацисты обстреляли около 20 тысяч человек.

Через 80 лет их убивают во второй раз, и это делает Россия. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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26 марта он обратился ко всей еврейской общине с вопросом: "сколько еще преступлений нашей общей памяти о Холокосте будет позволено совершить России на украинской земле".

Оккупанты совершили очередное преступление против истории, против исторической справедливости. Возле Харькова российские войска в своем фирменном бесчеловечном стиле денацифицировали мемориал жертвам Холокоста в Дробицком яру,

– заявил президент.

Российские снаряды обстреляли и менору, являющуюся одним из самых главных символов иудаизма и еврейских религиозных атрибутов.



Поврежденная менора в Дробицком яру / Фото с твиттера Defence of Ukraine

Зеленский об обстреле Дробицкого яра: смотрите видео