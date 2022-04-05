Преступления поощрялись командованием, – Арестович о зверствах россиян на Киевщине и судах

Российские военные в Буче, Ирпене и других украинских городах совершили ужасные преступления, которые всколыхнули весь мир. Бесчеловечные зверства оккупантов не смогут покрыть даже самые суровые наказания.

Советник Офиса Президента Алексей Арестович считает, что нужен отдельный международный суд, который будет рассматривать преступления россиян в Украине. А там дело дойдет до выдачи Путина и его прихвостней.

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Преступления и ответственность

Арестович убежден, что российские военные совершали зверства по прямому указанию из Москвы.

Такие преступления совершают в двух случаях – когда армия потеряла командование, или есть указание и поощрение. В Буче были элитные подразделения, которые ловко отошли, что свидетельствует о сохранении управления,

– сказал советник ОП.

Поскольку российское командование никогда не действует на свой страх и риск, становится очевидным, что одобрительный приказ давали в Москве.

Украина знает всех подонков, которые причастны к преступлениям против нашего государства и граждан, поэтому от ответственности не удастся убежать ни одному из них.

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