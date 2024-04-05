"Преступления, которые глубоко поражают сознание человечества"

Преступления против человечности – одни из четырех тяжких деяний, которые, по версии авторов Римского статута Международного уголовного суда, вызывают обеспокоенность всего международного сообщества.

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Это открытый перечень зверств, которые причиняют сильные страдания, тяжкие телесные повреждения или серьезный вред психическому здоровью. Преступления против человечности, в отличие от военных преступлений, могут быть совершены как в мирное время, так и в ходе вооруженного конфликта.

Несмотря на то, что преступления против человечности должны вызывать "глубокую обеспокоенность", на практике сложилась ситуация, что они до сих пор не являются предметом отдельного международного договора. Не отражены такие преступления и в Уголовном кодексе Украины.

Это фактически делает невозможным преследование отдельных деяний России, в частности распространение российских образовательных стандартов на оккупированные территории. Пробел также не позволяет одновременно квалифицировать деяния как сразу несколько международных преступлений. Например, ведение боевых действий и осада Мариуполя, что имеет признаки военных преступлений и преступлений против человечности.

Такая ситуация негативно влияет на обеспечение прав пострадавших, в частности права на правду. Ее причиной является промедление с ратификацией Римского статута и отсутствие политической воли предусмотреть преступления против человечности отдельно.

Параллельная реальность

Пока на национальном уровне преступления против человечности до сих пор экзотика, на международных площадках Украина входит в число государств, которые активно работают над разработкой и адвокацией конвенции о них. Такой договор, несомненно, нужен. Он поможет гармонизировать действующие, но непоследовательные национальные законы, расширить определения по сравнению с Римским статутом, предусмотреть обязательства по предотвращению преступлений, определить критерии по расследованию, преследования и экстрадиции.

Потенциально новая конвенция может стимулировать судебные процессы на внутреннем уровне, в частности, против отдельных бывших высокопоставленных чиновников, представителей кровавых режимов, которые терроризировали собственное население, например, в России и Беларуси.

Осенью 2024 года шестой комитет Генеральной Ассамблеи ООН должен принять решение о рекомендации для принятия проекта Конвенции о преступлениях против человечности, разработанного Комиссией по международному праву еще в 2019 году. Украина активно участвует в процессе и разделяет общую позицию государств-членов ЕС и кандидатов на вступление в объединение.

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Например, 3 апреля в Шестом комитете озвучили одно из таких согласованных заявлений о необходимости "защиты человечества от столь ужасных преступлений, что они угрожают миру, безопасности и благополучию мира", а также "относительно абсолютного характера запрета преступлений против человечности, которая порождает обязательства перед международным сообществом в целом".

В проекте новой Конвенции определение преступлений против человечности соответствует действующему в Римском статуте. Поэтому, Украина уже сегодня может продемонстрировать решимость наказать российских преступников и защитить собственное население, внеся изменения в национальное законодательство. При этом, трудно оценить, что произойдет быстрее: принятие и ратификация Украиной новой Конвенции или же подписание Закона о ратификации Римского статута. Перед государством появляется целых три варианта действий, что, в конце, является весомым аргументом против промедления появления новой статьи в Уголовном кодексе.

Интересно, что активное участие в разработке Конвенции о преступлениях против человечности принимает и Россия. Например, 2 апреля представитель государства-агрессора заявил, что преступлением против человечности также следует признать санкции, в частности "когда население лишается доступа к продуктам, лекарств и запасных частей самолетов".

Кроме того, что для России сразу после лекарств для гражданского населения идут компоненты вооружений, в такой формулировке поражает возможность распространения положения также на промедление в предоставлении военной помощи Украине, ведь это приводит и к сильным страданиям, и к телесным и психологическим травмам.

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Среди других новелл, Россия предлагает признать преступлением против человечности "неонацизм" и "антиконституционную смену режима в иностранном государстве", что, очевидно, является попыткой в очередной раз использовать ООН для распространения российских пропагандистских нарративов в отношении Украины.

Актуально

Широко применяемым аргументом для оправдания промедлений в принятии решений является "не ко времени". Однако в случае преступлений против человечности трудно представить что-то более насущное в обстоятельствах российского насилия, чем это дополнение в национальное уголовное право. Поэтому, принимая активное участие в соответствующих процессах на международном уровне, было бы целесообразно и, в конце, логично, продемонстрировать усилия по наказанию преступлений, которые ужасают весь мир, именно в Украине.