Преступления России имеют признаки геноцида против украинцев, – Дуда

Президент Польши Анджей Дуда записал видеообращение. Он заявил, что Россия должна понести наказание за свои действия в международных трибуналах.

Польский президент подчеркнул, что именно Россия развязала войну. По словам Дуды, Украина стала символом защиты свободы, суверенности и демократии, поскольку уже неделю сопротивляется российским убийцам.

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"Атаки происходят на жилые дома, школы и больницы, многочисленные атаки со стороны российских войск имеют признаки геноцида. Я верю, что они не останутся без наказания, а их виновники понесут за это ответственность в международных трибуналах", – сказал Дуда.

Адвокат Украины

Президент Польши заверил, что в дальнейшем будет помогать Украине. Он отметил, что с первых дней они инициировали санкции, а сейчас активно принимают сотни беженцев.

Мы являемся адвокатом Украины в ее попытках стать членом ЕС,

– заявил Дуда.

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