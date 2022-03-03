Польський президент наголосив, що саме Росія розв'язала війну. За словами Дуди, Україна стала символом захисту свободи, суверенності та демократії, оскільки вже тиждень чинить опір російським вбивцям.

До теми Немає зброї, яку ви б зараз не використали проти вільних українців, – Зеленський до росіян

"Атаки відбуваються на житлові будинки, школи та лікарні, численні атаки з боку російських військ мають ознаки геноциду. Я вірю, що вони не залишаються без покарання, а їх винуватці понесуть за це відповідальність в міжнародних трибуналах", – сказав Дуда.

Адвокат України

Президент Польщі запевнив, що надалі допомагатиме Україні. Він зазначив, що з перших днів вони ініціювали санкції, а зараз активно приймають сотні біженців.

Ми є адвокатом України у її намаганнях стати членом ЄС,

– заявив Дуда.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!