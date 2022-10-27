Преступная схема с экстрасенсом и медиками: в Кировоградской области задержали прокурора

Одного из руководителей прокуратуры Кировоградской области задержали на взятке. Теперь ему грозит до 8 лет тюрьмы. Интересно, что к преступной схеме причастен "медиум".

Прокуратур Кировоградской области обещал помочь местному жителю получить инвалидность за взятку. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

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Что известно о неудачной схеме заработка экстрасенса и прокурора

Местный житель обратился к экстрасенсу, чтобы выяснить, нужно ли больному отцу делать операцию или можно оформить инвалидность. Таким образом мужчина пытался уклониться от мобилизации, отметили в СБУ.

"Медиум" решил дополнительно подзаработать. Для этого направил мужчину к знакомому прокурору. Чиновник убеждал, что процедура займет много времени. Но намекнул, что ускорить процесс можно за 7,5 тысячи долларов.

Эти деньги прокурор якобы должен был передать главе медико-социальной экспертной комиссии. Впрочем, не успел.

Прокурора задержали с поличным

СБУ совместно с ГБР задержали прокурора после того, как он получил всю сумму денег. Уже вскоре ему планируют избрать меру пресечения.

Уголовное производство открыли по статьям "Мошенничество" и "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".

Подозреваемому грозит от 4 до 8 лет тюрьмы с возможной конфискацией имущества.

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В Кировоградской области задержали прокурора / Фото ГБР

СБУ задержала экс-владельца "Мотор Сич"

Вечером 22 октября СБУ задержала бывшего владельца "Мотор Сич". Вячеслава Богуслаева подозревают в государственной измене.

По данным следствия, Богуслаев предоставлял России запчасти к самолетам и вертолетам. Те самые, которыми оккупанты атакуют нашу землю.

Кроме того, Богуслаева подозревают в работе на российские спецслужбы. Кстати, у него есть российский паспорт.

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