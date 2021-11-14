Преступника искали 50 лет: в США раскрыли одно из самых громких ограблений

В США установили преступника, который совершил одно из самых громких в истории страны ограблений. Мужчину, который обокрал банк, искали в течение 50 лет.

В июле 1969 года ограбили Society National Bank в Кливленде, штат Огайо. Преступление совершил Тед Конрад – мужчина, который в банке работал кассиром.

К теме Независимые следователи заявили, что раскрыли личность таинственного убийцы Зодиака

После преступления мужчина жил тихо и неприметно

Конрад исчез с 215 тысячами долларов. Казалось бы, эта сумма не такая значительная, чтобы говорилось об одном из самых громких преступлений. Однако в эквиваленте в настоящее время это составляет 1,7 миллиона долларов.

Работу полиции по поиску злоумышленника осложняло то, что после ограбления он "залег на дно". Более того, мужчина жил тихо и неприметно до самой смерти. Жизнь грабителя оборвалась в мае 2021 года – от рака легких.

Что известно о деталях преступления

На время ограбления кассиру было всего 20 лет. Когда отделение закрывалось, он просто вышел из банка с 215 тысячами долларов в коричневом пакете. Его пропустила охрана.

Интересно, что исчезновение средств заметили аж через два дня, тогда же и заметили, что на работу не ходил и Конрад. Юный злоумышленник попал в перечень "самых разыскиваемых преступников".

О предстоящем преступлении грабитель рассказал друзьям

О том, что он планирует "обчистить" банк кассир рассказал друзьям. Для подготовки он использовал фильм "Дело Томаса Крауна".

Читайте также Якобы выздоровела после психического заболевания: в США освободят убийцу собственных детей

Сразу после исчезновения грабитель сменил имя на Томас Рендел. Сначала он переехал в Вашингтон, а затем в Лос-Анджелес, окончательно осел в пригороде Бостона.

Как обнаружили истинную личность Томаса Рендела

На раскрытие дела полицию натолкнул некролог. Следователи начали сопоставлять документы поданные в 1960-х с теми, которые Рендел подал недавно. Среди них, парадоксально, были и документы о банкротстве.

Мужчина, владевший крупной суммой денег, работал в гольф-клубе, а затем в салоне подержанных автомобилей.