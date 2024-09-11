Роналду назвал будущих претендентов на Золотой мяч: среди них есть и талант Барселоны

Форвард Аль-Насра обсудил с Рио Фердинандом кандидатов на главную индивидуальную награду в футболе. Роналду верит в лидеров Реала, а также Эрлинга Холанда.

Криштиану Роналду доигрывает свои последние годы профессиональной карьеры в Саудовской Аравии. 39-летний нападающий выступает за Аль-Наср, а также продолжает оставаться лидером сборной Португалии.

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Акцент на Реале

Впрочем, за самые высокие награды футболист уже не ведет борьбу. Кроме того, Роналду открыл свой ютуб-канал, где развлекает публику различными активностями и интервью.

В одном из последних видео Криштиану пообщался с бывшим партнером по Манчестер Юнайтед Рио Фердинандом. В нем португалец спрогнозировал игроков, которые будут бороться за Золотой мяч в ближайшие годы.

Роналду в первую очередь выделил новичка Реала Килиана Мбаппе, который этим летом переехал в Мадрид из ПСЖ. Также CR7 вспомнил о другом игроке "бланкос" Джуде Беллингеме и страйкере Манчестер Сити Эрлинге Холанде.

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Не забыл Криштиану и о главном таланте Барселоны Ламине Ямале. По его мнению, 17-летний парень имеет шансы получить награду в ближайшие годы. Также к этому списку Рио Фердинанд добавил кандидатуру Винисиуса из Реала.

Напомним, что сам Роналду пять раз выигрывал Золотой мяч – в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах. По количеству этих трофеев Криштиану уступает лишь Лионелю Месси, который получил этот трофей восемь раз.