Кріштіану Роналду дограє свої останні роки професійної кар'єри у Саудівській Аравії. 39-річний нападник виступає за Аль-Наср, а також продовжує залишатися лідером збірної Португалії.

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Акцент на Реалі

Втім за найвищі нагороди футболіст вже не веде боротьбу. Крім того, Роналду відкрив свій ютуб-канал, де розважає публіку різними активностями та інтерв'ю.

В одному з останніх відео Кріштіану поспілкувався із колишнім партнером по Манчестер Юнайтед Ріо Фердінандом. У ньому португалець спрогнозував гравців, які будуть боротися за Золотий м'яч найближчими роками.

Роналду в першу чергу виділив новачка Реала Кіліана Мбаппе, який цього літа переїхав у Мадрид з ПСЖ. Також CR7 згадав про іншого гравця "бланкос" Джуда Беллінгема та страйкера Манчестер Сіті Ерлінга Голанда.

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Не забув Кріштіану і про головного таланта Барселони Ламіна Ямала. На його думку, 17-річний хлопець має шанси отримати нагороду у найближчі роки. Також до цього списку Ріо Фердінанд додав кандидатуру Вінісіуса з Реала.

Нагадаємо, що сам Роналду п'ять разів вигравав Золотий м'яч – у 2008, 2013, 2014, 2016 та 2017 роках. За кількістю цих трофеїв Кріштіану поступається лише Ліонелю Мессі, який здобув цей трофей вісім разів.