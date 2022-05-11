Претензии к зеркалу: кто и почему выбрал Кравчука

Скажу оскорбительное. Тут начали постить фото покойного Кравчука рядом с фото покойного Чорновола. Рассказывать о том, как хорошо было бы...

Ну, во-первых, под фото написаны проценты. Это кто голосовал? Во-вторых. Тараса, сына, помните? На мысли не наводит? Может, стоит трезво относиться к людям? Кравчука кто сменил? Напомнить?

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Проблема не в президентах

Проблема не в президентах. Проблема в тех, кто их выбирает. Если вы до сих пор думаете, что дело не в вас, а в соседе – мне вас жаль. Потому что проблема и в вас тоже. Чей выбор мы попробовали – тот и виноват.

Мы выбирали каждого из них. И Кравчука. И Януковича. И Зеленского. И никто не знает, что было бы, выбери мы Чорновола или Тимошенко.

Вы уверены, что все было бы хорошо? Вы уверены, что историческая развилка пролегала именно там?

Напомню, в истории нет сослагательного наклонения.

Мы выбрали республику

Вернее, Кравчук выбрал для нас республику. И мы голосовали, как могли, как умели, как хотели.

Мы – не Балтийские страны, как показали последующие события. И Кравчук, и Кучма вполне могли стать аватарами Путина и Лукашенко. У нас полно "совков" и сторонников сильной руки, но они не стали диктаторами. Они отдали власть обществу, пойдя на выборы.

А вот какая часть общества у нас побеждала и почему, это вопрос не к президентам. Это вопрос к нам. Мы выбирали.

Все, кто побывал на Банковой – это наш выбор. Президенты, депутаты – наше отражение в зеркале. Не нравятся? Попробуйте побриться, почистить зубы, причесаться.

Не помогает?

Попробуйте начать думать

Мозгами, а не лозунгами. Возможно, поможет. А, возможно, придет избранный большинством новый Янукович, только с другой фамилией.

Судя по тому, какой срач мы умеем поднимать даже во время войны, ничего невозможного в этом нет.

Я никогда не был поклонником Кравчука, но всегда буду вспоминать то, что именно он поставил свою подпись под документом, прекратившим существование СССР. Именно он принес Украине свободу. По факту. Без сослагательного наклонения.

Я знаю многое о том, что он сделал потом. Но человек очень часто рождается и живет, чтобы сделать одну самую главную вещь в жизни. И Кравчук ее сделал. ИМХО.

По поводу остального – претензии друг к другу и к зеркалу. Впрочем, зеркало нам все простит? Правда же?

Что нужно знать о Леониде Кравчуке – смотрите видео: