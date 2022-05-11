Ну, по-перше, під фото написано відсотки. Це хтось голосував? По-друге. Тараса, сина, пам'ятаєте? На думку не наводить? Може, варто тверезо ставитися до людей? Кравчука хто змінив? Нагадати?

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Проблема не у президентах

Проблема у тих, хто їх обирає. Якщо ви думаєте, що справа не в вас, а в сусіді – мені вас шкода. Тому що проблема і у вас також. Чий вибір ми спробували – той і винен.

Ми обирали кожного з них. І Кравчука. І Януковича. І Зеленського. І ніхто не знає, що було б, вибери ми Чорновола чи Тимошенко.

Ви впевнені, що все було б гаразд? Ви впевнені, що історичне роздоріжжя пролягало саме там? Нагадаю, в історії немає умовного способу.

Ми обрали республіку

Вірніше, Кравчук обрав для нас республіку. І ми голосували, як могли, як уміли, як хотіли.

Ми – не балтійські країни, як показали подальші події. І Кравчук, і Кучма цілком могли стати аватарами Путіна та Лукашенка. У нас повно совків та прихильників сильної руки, але вони не стали диктаторами. Вони віддали владу суспільству, пішовши на вибори.

А ось яка частина суспільства у нас перемагала і чому це питання не до президентів. Це питання до нас. Ми обирали.

Усі, хто побував на Банковій – це наш вибір.

Президенти, депутати – наше відображення у дзеркалі. Не подобаються? Спробуйте поголитися, почистити зуби, причесатися. Не допомагає?

Спробуйте почати думати

Мозками, а не гаслами. Можливо, допоможе. А, можливо, прийде обраний більшістю новий Янукович, лише з іншим прізвищем.

Зважаючи на те, який срач ми вміємо піднімати навіть під час війни, нічого неможливого в цьому немає.

Я ніколи не був шанувальником Кравчука, але завжди згадуватиму те, що саме він поставив свій підпис під документом, який припинив існування СРСР. Саме він приніс Україні волю. По факту. Без умовного способу.

Я знаю багато чого про те, що він зробив потім. Але людина дуже часто народжується і живе, щоб зробити одну найголовнішу річ у житті.

І Кравчук її зробив. ІМХО. Щодо решти – претензії одна до одної та до дзеркала. Втім, дзеркало нам все вибачить? Правда ж?