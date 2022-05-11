Трагічну новину ввечері 10 травня підтвердила Верховна Рада. Згадаймо, з чого починався політичний шлях Кравчука – від безпрецедентної підтримки до останніх років.

Увага Помер перший Президент України Леонід Кравчук

Історія Леоніда Кравчука

Він переміг на виборах 1 грудня 1991 року. Його підтримка була безпрецедентною.

Віднині наша доля в наших руках. Ми маємо будувати свою державу, зі своєю армією, СБУ, державу демократичну, правову, цивілізовану і багату. І ми це зробимо!

– сказав тоді Кравчук.

Кравчук тоді набрав 61,6% голосів й переміг у першому турі.

Довідка. До перемоги Володимира Зеленського у 2019 році це був рекорд, чинний президент України переміг Петра Порошенка із 73,22%.

Самостійне життя в молодій державі починалося геть не безхмарно. Прогнозовано, зупинилися держпідприємства, чиїми клієнтами були інші країни СРСР. Почала квітнути корупція.



Кравчук був першим президентом / Фото Bigmir

Зубожілі українці перестали платити за електроенергію і по всій країні почалися відключення світла, а згодом настала інфляція. Вимагаючи стабільності, люди вийшли на вулиці. Масові страйки бюджетників почалися саме за Кравчука.

Кравчук не дотягнув до кінця терміну

Зайшовши на Банкову як народний улюбленець, перший Президент покинув її, навіть не дотягнувши до кінця п'ятирічного терміну. Та що таки робить Кравчука особливим – це мирність, з якою він передав владу.

Я знав одне: не можна бути при владі силою, якщо народ тебе не хоче,

– сказав Кравчук згодом в одному з інтерв'ю.

Коли з низів висловили незадоволення – він поступився. І його каденція чи не єдина, яка обійшлася без скандалів із журналістами.

Не було ні політичних в'язнів, ні утисків – через цю ж здавалось би хитру толерантність навіть комуністи без труднощів повернулися в політичне життя, хоча після розпаду Союзу їх офіційно заборонили.

Поки в Польщі, Угорщині, Чехії та країнах Балтії семимильними кроками проходили реформи – за Кравчука в Україні вони навіть не починались. Майстер бігати між краплями дощу надійно укріпив українську незалежність. А от зробити незалежність початком історії успіху – це завдання він, схоже, залишив наступникам.

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З політики не пішов

Однак навіть після цього з політики Кравчук не пішов. З 1994 по 2006 роки був народним депутатом, очолював різноманітні українські фонди, організації та товариства.

А у 2015 році став головою громадської організації "Рух за Україну в НАТО". І вже наприкінці липня 2020 року очолив українську делегацію у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Цікаві факти

Леонід Макарович 2001 року отримав звання Героя України.

У 2020 році став Людиною року премії Celebrity Awards.

Був почесним доктором Києво-Могилянської академії.

Написав понад 10 книг про свій досвід у політиці, був автором понад 500 статей.

Захоплювався шахами та футболом.

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